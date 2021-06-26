Üniversite adaylarının sınav maratonu başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) hafta sonu 3 oturum halinde yapılacak.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi olacak.

2 milyon 607 bin 903 adayın katılacağı oturum saat 10.15'te başladı.

Adaylar 120 soruya 135 dakikada cevap arayacak.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne 1 milyon 781 bin 760 aday katılacak.

Pazar günü 10.15'te başlayacak sınavda 160 soru için 180 dakika süre tanınacak.

YKS'de 727 bin 820 görevli olacak

Ve son oturum Yabancı Dil Testi.

Bu sınava 130 bin 522 aday girecek. Pazar günü 15.45'te başlayacak oturumda 80 soru yer alacak. Adaylara 120 dakika süre verilecek.

Sınavlarda 727 bin 820 kişi görev alacak.

Adaylar; sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınava girişte maske ve dezenfektan dağıtılacak

YKS için koronavirüs tedbirleri de alındı. Adaylara girişte maske ve dezenfektan dağıtılacak. Sınav görevlileri ve adayların koronavirüs durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Koronavirüs tedavisi olanlar ayrı salonlarda sınava alınacak. Adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek.

Nüfus müdürlüklerinde YKS mesaisi

Pazar günü sınav görevlileri, adaylar ve refakatçileri saat 19.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Nüfus müdürlükleri bugün 07.00-17.00, Pazar günü de 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet verecek.