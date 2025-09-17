Açık 27.5ºC Ankara
Eğitim
AA 17.09.2025 14:28

YKS Milli Sporcuları Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Milli Sporcuları Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme sonuçları açıklandı.

YKS Milli Sporcuları Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 9-15 Eylül'de tercihleri alınan 2025-YKS Kılavuzu uyarınca, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebiliyor.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 22-26 Eylül tarihlerinde başvurması gerekiyor.

