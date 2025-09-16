Yapay zeka destekli "MEBİ" platformu erişime açıldı

MEB, lise düzeyindeki öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabilmesi için yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ'yi geçen yıl hayata geçirmiş, platformu kullanan öğrenci sayısı kısa sürede 1 milyonu geçmişti.

Bakanlık, platformdan ortaokul öğrencilerinin de yararlanması için 5, 6 ve 8'inci sınıfların kullanımına açtı.

Bu kapsamda MEBİ, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde zenginleştirildi.

Bu doğrultuda, yeni müfredatın uygulandığı 5 ve 6'ncı sınıf düzeylerinde MEBİ'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerine yönelik olarak, "Hazır bulunuşluk Soruları", "Konu Anlatım Videoları", "Beceri Temelli Etkileşimler", "Etkinliklerle Öğren", "Bağlam Temelli Sorular" ve "Oynayarak Öğren" içerikleri hazırlandı.

Ortaokul son sınıf düzeyinde ise platformda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerine yönelik olarak "Hazırbulunuşluk/Hazırlık Testleri", "Çıkmış Sorular", "Değerlendirme Testleri", "Soru Çözüm Videoları", "Konu Anlatım Videoları", "Konu Özetleri, Deneme ve Tarama Sınavları" bölümleri yer aldı.

MEBİ'de ortaokul öğrencileri için ilk etapta toplam 156 konu anlatım videosu bulunuyor

Öğrenme süreçlerinin tamamen kişiselleştirilebildiği MEBİ'de ortaokul öğrencilerine yönelik içerikler oluşturuldu.

Bu kapsamda ilk etapta MEBİ'de 5'inci sınıf için 43 konu anlatım videosu, 106 etkileşimli içerik, 189 hazır bulunuşluk sorusu, 579 değerlendirme sorusu, 165 etkinlik, 43 oyunlaştırılmış içerik ve 156 bağlam temelli soru yer alıyor.

6'ncı sınıf için de 54 konu anlatımı videosu, 116 etkileşimli içerik, 187 hazır bulunuşluk sorusu, 891 değerlendirme sorusu, 531 etkinlik, 58 oyunlaştırılmış içerik ve 392 bağlam temelli soru bulunuyor.

8'inci sınıf öğrencileri için ise öğrencilerin LGS hazırlık sürecini destekleyecek şekilde 59 konu anlatımı videosu, 59 konu özeti, 583 soru çözümü, 468 değerlendirme sorusu, 232 hazır bulunuşluk sorusu ve 351 çıkmış soru hazırlandı.

Toplamda platformda 156 konu anlatımı videosu, 222 etkileşimli içerik, 608 hazır bulunuşluk sorusu, 1938 değerlendirme sorusu, 696 etkinlik, 101 oyunlaştırılmış içerik, 548 bağlam temelli soru, 59 konu özeti, 583 soru çözümü ve 351 çıkmış soru öğrencilere sunulmuş oldu.

Öğrencinin öğrenme izleri takip edilebiliyor

MEBİ, öğrencilerin kendi hızlarında yeni bilgi ve beceriler öğrenmelerine olanak tanıyan tam öğrenme yaklaşımını merkeze alarak tasarlandı.

Yapay zekanın etkin kullanıldığı MEBİ'de, sistem öğrencilerin öğrenme izlerini takip ediyor ve süreç içerisinde öğrencinin çalışma planını yeniden şekillendirmesine olanak sağlıyor.

Mobilden erişime uygun olmasıyla öğrenme deneyiminin istenildiği zaman devam ettirilebilmesine olanak sağlayan MEBİ'de öğrencilerin üniversite sınavında hedeflerine daha etkin ulaşabilmesi için YKS'ye ilişkin denemeler de yer alıyor.

MEBİ'nin dijital kaynakları ve interaktif materyalleri, öğrencilerin derslerini pekiştirmelerine, konu tekrarlarını istedikleri zaman yapabilmelerine ve öğrenme sürecine aktif katılımlarına da imkan sağlıyor.

Mezun öğrencilerin de kullanabildiği bireysel öğrenme platformuna, "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişilebiliyor.