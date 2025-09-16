Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 16.09.2025 13:22

ÜNİDES başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk kez geçen yıl başlatılan üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerini destekleyen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), 2025-2026 eğitim döneminde de uygulanacak.

ÜNİDES başvuruları başladı

Bakanlığın açıklamasına göre başvurular, 16 Eylül-15 Ekim tarihlerinde "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden çevrim içi yapılabilecek.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES; üniversite topluluklarının, gençlerin gelişimine yönelik projelerini destekleyerek genç ofislerle iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Program; afet yönetimi, aile ve değerler, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, gönüllülük, istihdam ve girişimcilik, uluslararası gençlik çalışmaları gibi 11 temel politika alanını kapsıyor.

Yeni dönemde daha güçlü destek

ÜNİDES ile 2025-2026 döneminde yerel projelere 75 bin, ulusal projelere ise 125 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Program kapsamında 2024-2025 döneminde 855 bin gence ulaşıldı. Geçen yıl gerçekleştirilen 4 dönemde, toplam 5 bin 278 proje başvurusu alındı.

Bu projelerden 3 bin 400'ü desteklenirken, 226 milyon 600 bin lira bütçe tahsis edildi. Desteklenen toplulukların toplam üye sayısı ise 855 bin 676 oldu.

ETİKETLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim
Sıradaki Haber
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:59
Resimli Türk Abideleri eseri tanıtıldı
13:34
İlk kez satışa sunulan TÜBİTAK markalı ürünler TEKNOFEST'te vitrine çıkacak
13:33
İspanya, İsrail'in ihraç edilmemesi halinde gelecek yıl Eurovision'a katılmama kararı aldı
13:20
Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu 16-17 Ekim'de İstanbul'da
13:08
Konut satışları yılın 8 ayında 1 milyona yaklaştı
12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır
Tunca Nehri'nin yatağında temizlik çalışması başlatıldı
Tunca Nehri'nin yatağında temizlik çalışması başlatıldı
FOTO FOKUS
Motosiklet kasasıyla aracın üzerinden savruldu: O anlar kamerada
Motosiklet kasasıyla aracın üzerinden savruldu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ