TCMB, üniversite öğrencileri için makale yarışması düzenliyor

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, banka, ekonomiyle ilgilenen, güncel ekonomik gelişmeleri yakından takip eden, ekonomiyi daha iyi anlamaya ve yorumlamaya çalışan üniversite öğrencilerinin kendi fikirlerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla "Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması" düzenleyecek.

Yarışma kapsamında makalelerde, "Merkez Bankaları ve Dijital Paralar", "Fiyat İstikrarının Toplumsal Refah Üzerindeki Etkileri", "TCMB’nin Para Politikası Araçlarının Tarihsel Gelişimi" konuları seçilebilecek.

Son başvuru tarihi 30 Ocak 2026 olarak duyurulan yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması Başvuru Rehberi'nden erişilebiliyor.