Çok Bulutlu 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 13.09.2025 18:01

KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu yapıldı.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı

Saat 14.45'teki KPSS Alan Bilgisi sınavları ikinci oturumunda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru yöneltildi ve cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.

KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumuna 51 bin 666 aday başvurdu. Sınavlar için 345 bina, 4 bin 538 salon kullanıldı. Oturumlarda 16 bin 996 kişi, sınav güvenliği için ise 2 bin 377 emniyet personeli sahada görev aldı.

Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu yarın saat 10.15'te başlayacak. Adaylara çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika olmak üzere 160 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınav sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak.

ETİKETLER
ÖSYM KPSS
Sıradaki Haber
Türk Kızılay okullar için ilk yardım rehberi hazırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü bir yasal altyapıya sahibiz
18:18
Ankara'da bitmeyen yol çalışması trafiği kilitledi
17:40
Türk Kızılay okullar için ilk yardım rehberi hazırladı
17:38
DMM'den "MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddiasına yalanlama
17:36
Bakan Bolat açıkladı: İhracatçılara destek artacak
17:44
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin taşındığını duyurdu
Bakan Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin taşındığını duyurdu
FOTO FOKUS
Gazze'de açlık savaşı: 2 yaşındaki İmad yaşam mücadelesi veriyor
Gazze'de açlık savaşı: 2 yaşındaki İmad yaşam mücadelesi veriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ