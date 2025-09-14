Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 14.09.2025 17:17

KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, dün ve bugün yapılan 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarının (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 24 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.

ETİKETLER
KPSS ÖSYM
Sıradaki Haber
KPSS maratonu sürüyor: Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
İsrail, Yemen'den İHA saldırısı nedeniyle, Ramon Havalimanını yeniden uçuşlara kapattı
16:13
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, geleceğin enerjisini bugünden inşa ediyor
16:01
Gazze'de 2 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
15:55
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı
15:41
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
15:23
Avustralyalılar, katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarını 100 haftadır protesto ediyor
Togg'un yeni modelinin rengine ilham veren lezzet: Mardin mavi badem şekeri
Togg'un yeni modelinin rengine ilham veren lezzet: Mardin mavi badem şekeri
FOTO FOKUS
İzmir'de çöp krizi büyüyor
İzmir'de çöp krizi büyüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ