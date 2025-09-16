YÖK'ün Yapay Zeka Akademik Tez Programı başvuruları başladı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ATP ile savunma sanayisinde yapay zeka alanındaki yetkinliklerin artırılması, nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlanması ve akademi ile sanayi arasında işbirliği oluşturulması amaçlanıyor.

Programla savunma sanayi alanında yapay zeka, lisans bitirme projesi ve lisansüstü tez çalışması olarak ele alınacak. Programa katılan öğrencilere staj, akademik yayın desteği ve sektör temsilcileriyle buluşma gibi çeşitli imkanlar sağlanacak.

ATP 2025-2026 dönemi başvuruları, 10 Ekim'e kadar "atp.sayzek.org.tr" internet adresi üzerinden çevrim içi yapılacak. Öğrenciler bu yıl belirlenen 65 konu başlığı arasından tercihte bulunarak başvurularını yapacak. Programa kabul edilen öğrenciler ise 3 Kasım'da açıklanacak.

Başvurular akademik danışman eşliğinde yürütülecek. Değerlendirmede genel not ortalaması, yabancı dil puanı, sertifikalar, yarışma başarıları, TÜBİTAK projelerine katılım, ulusal ve uluslararası makale çalışmaları esas alınacak.

Programa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, lisans son sınıfta bitirme projesi/tezi yürüten veya tezli yüksek lisans tez döneminde bulunan, genel not ortalaması en az 2,20 olan öğrenciler bireysel veya en fazla 3 kişilik takım halinde başvurabilecek.

Programa dahil edilen yükseköğretim bölümleri şunlar:

"Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uzay ve Uydu Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Matematik, Fizik, Kimya ve İstatistik."