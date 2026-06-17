Çok Bulutlu 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 17.06.2026 15:49

YKS adaylarına altın öneriler

Üniversite adaylarının sınav maratonunda son aşamaya gelinmesiyle birlikte uzmanlar; bilgi eksikliği ile dikkatsizlik arasındaki farkı saptamanın ve gerçek sınav atmosferinde yapılan denemelerin önemine dikkat çekti.

YKS adaylarına altın öneriler
[Fotograf: AA]

Milyonlarca adayın üniversite hayaliyle gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala, hazırlık sürecinin en kritik aşamasına gelindi. 

Eğitim uzmanları, bu süreçte baştan sona konu çalışmak yerine, deneme sınavlarında yapılan hatalara odaklanılmasının başarıyı artıracağını vurguluyor.

"Hataların kaynağını tespit edin"

Sınav hazırlığında sadece test çözmenin yeterli olmadığını belirten uzmanlar, özellikle yanlış yapılan veya boş bırakılan soruların detaylı analiz edilmesi gerektiğini kaydediyor. Hataların "bilgi eksikliği" mi yoksa "dikkatsizlik" mi olduğunun saptanması, son günlerde yapılacak çalışmaların verimini belirliyor.

Konu eksiği olan öğrencilerin spesifik olarak bu noktalara yönelmesi, eksikleri tamamlanmış adayların ise bol bol çıkmış soru çözerek sınav formatına aşinalık kazanması öneriliyor.

Zaman yönetimi ve "sorularla didişmeme" uyarısı

Zamanı verimli kullanmanın sınavın en önemli unsurlarından biri olduğu hatırlatılırken, adayların zorlandıkları sorularda takılıp kalmamaları ve sorularla "didişmemeleri" gerektiği belirtiliyor. Deneme sınavlarının gerçek sınav atmosferinde ve süre tutularak çözülmesinin, gerçek sınav için en iyi antrenman olacağı ifade ediliyor.

Uyku ve beslenme rutini şimdiden oluşturulmalı

Sınav başarısının sadece akademik bilgiyle sınırlı olmadığı; uyku, beslenme ve dinlenmenin de kritik rol oynadığı vurgulanıyor. Adayların belirli bir saatte yatıp kalkarak vücut saatlerini sınava göre ayarlamaları, sınav sabahı ise alışık olmadıkları gıdaları tüketmekten kaçınmaları öneriliyor. Ayrıca sosyal medya ve dikkat dağıtıcı aktivitelerin sınav sonrasına ertelenmesi, zihinsel hazırlık için önemli bir adım olarak görülüyor.

Velilere "kıyaslama yapmayın" çağrısı

Sürecin psikolojik boyutunda ailelere de büyük görev düşüyor. Uzmanlar, velilerin öğrencileri başkalarıyla kıyaslamaktan, baskı kurmaktan ve olumsuz eleştirilerden kaçınması gerektiğini hatırlatıyor. Ev ortamının sakin tutulması ve öğrenciye verilen manevi desteğin, sınav stresini azaltmada belirleyici faktör olduğu kaydediliyor.

ETİKETLER
YKS
Sıradaki Haber
YKS için geri sayım başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:21
Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
17:14
İtalya, geçici kapattığı Tahran'daki büyükelçiliğini yeniden açacak
16:46
19 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
17:20
ABD'deki Halkbank davası sona erdi
16:38
Lübnan Cumhurbaşkanı: Ateşkesten yanayız, sürece katkı sağlayan her ülkeyi destekliyoruz; buna İran da dahil
16:35
Altının kilogram fiyatı geriledi
Yaylalarda konaklamaya başlayan göçerlerin süt sağım mesaisi başladı
Yaylalarda konaklamaya başlayan göçerlerin süt sağım mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ