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Eğitim
AA 16.06.2026 21:57

Özel program ve proje okullarına yönetici görevlendirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı, 2026 yılı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme sonuçları açıklandı.

Özel program ve proje okullarına yönetici görevlendirme sonuçları açıklandı

MEB'den yapılan açıklamada, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuzun 24 Nisan'da yayımlandığı hatırlatıldı.

Müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler ve öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvuruların sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Görevlendirilmesi yapılan yöneticilerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yapılacak. Öğretmen atama sonuçları 26 Haziran 2026 günü ilan edilecek." bilgisi verildi.

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