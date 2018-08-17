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Yeni eğitim yılı norm kadro güncelleme takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı norm kadro güncelleme takvimini belirledi.

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Yeni eğitim yılı norm kadro güncelleme takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarının alanlar bazında öğretmen ve yöneticilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı norm kadro güncelleme takvimi MEB'in internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, eğitim kurum müdürlüklerinin veri girişi 15-17 Ekim'de, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin veri girişi kontrolleri 18-21 Ekim'de, il milli eğitim müdürlüklerinin veri girişi kontrolleri 22-26 Ekim'de, Bakanlık tarafından kontrol ve onaylama işlemleri ise 27 Ekim-9 Kasım'da yapılacak.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra sözleşmeli öğretmenlerin alanlar bazında kontenjanları belirlenecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, norm kadro
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