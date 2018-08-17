20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair takvim belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak.
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