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20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair takvim belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak.

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20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair takvim belli oldu

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