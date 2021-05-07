Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 11:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YDS sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre, 18 Nisan'da uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2021-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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