Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
YDS giriş belgeleri erişime açıldı
[Fotoğraf: AA]
10 Ekim'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.
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