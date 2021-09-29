Derslikler, kütüphaneler ve kampüsler yeniden hareketlendi.

Yüz yüze eğitimde iki hafta geride kaldı.

Üniversite öğrencilerinin yüzde 65,6’sının çift doz aşısı yapıldı.

Gençlerde aşılanma oranı arttı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Türkiye'de de 2. doz aşısını olan sayı yüzde 70'lerin üzerine çıktı. Üniversite gençlerinin de buna uyduğu, beklediğimizden de daha iyi uyum sağladığı görülüyor. Üniversite gençlerinin yüzde 70'i şu anda 1. doz aşılarını olmuş durumda. Biz bu ay sonuna doğru yüzde 70'in üzerinde olduğunu göreceğiz" dedi.

"Virüs, aşı olmayan gençler arasında daha hızlı yayılıyor"

Koronavirüsün aşı olmayan gençler arasında daha hızlı yayıldığını aktaran Aydın şöyle konuştu:

"Çocukların daha çok kümelendiği, daha kapalı ortamlar, amfiler, dershaneler, yemekhaneler, spor salonları, yurtlar gibi yerlerde milyonlarca öğrenci bir araya geliyor. Doğal olarak gençler, aşısızlık durumunda bir enfeksiyon yayılım riski taşıyor."

"Virüs, aşılanmayla kısa sürede kontrol edilebilir"

Aydın'a göre gençlerin aşılanması bulaş zincirini kırıyor.

"Hem kendilerini korumaları açısından aşılanmaları gerekiyor, hem de etrafa virüsü bulaştırma açısından aşılanmaları gerekiyor. Yani kendilerini koruyacaklar, sıra arkadaşını, oda arkadaşını, kütüphanedeki masa arkadaşını, toplumu koruyacaklar. Aşılanma, toplumsal bağışıklığı oluşturma açısından katkı sağlayacaktır."

