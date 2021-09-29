Mesleki ve teknik eğitim için politika belgesi hazırlandı
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için hazırlanan belgeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, "Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesine İlişkin Temel Prensipleri İçeren Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı"nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.
Belgede, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik gelişimi sağlayabilmek amacıyla öneriler yer aldı.
Mesleki ve teknik eğitimde; güçlü bir kurumsal yapılanma ve kamuoyundaki saygınlık, sektörel işbirliği ve uyum, müfredat, eğitim ve öğretimde nitelik, öğretmen ve yönetici yeterlikleri teşvik, yükseköğretime geçiş ve kalite güvencesi ile sistem genelinde niteliğin sürekli geliştirilebilmesi için izleme ve değerlendirme konularında temel prensipleri içeren kapsamlı politika önerilerine yer verildi.
(1) Kurulumuz “Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesine İlişkin Temel Prensipleri İçeren Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı”nı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir.— TCCB EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARI KURULU (@CBegitimogretim) September 29, 2021