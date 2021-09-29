Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, "Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesine İlişkin Temel Prensipleri İçeren Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı"nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Belgede, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik gelişimi sağlayabilmek amacıyla öneriler yer aldı.

Mesleki ve teknik eğitimde; güçlü bir kurumsal yapılanma ve kamuoyundaki saygınlık, sektörel işbirliği ve uyum, müfredat, eğitim ve öğretimde nitelik, öğretmen ve yönetici yeterlikleri teşvik, yükseköğretime geçiş ve kalite güvencesi ile sistem genelinde niteliğin sürekli geliştirilebilmesi için izleme ve değerlendirme konularında temel prensipleri içeren kapsamlı politika önerilerine yer verildi.