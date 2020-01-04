Eğitim

Yarıyıl tatili (Sömestr) ne zaman?

04 Ocak 2020 Cumartesi 15:40 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 15:54

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci 17 Ocak Cuma günü mesai bitiminden itibaren yarıyıl tatiline girecek.

[Fotoğraf: AA]