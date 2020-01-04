Eğitim
Yarıyıl tatili (Sömestr) ne zaman?04 Ocak 2020 Cumartesi 15:40 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 15:54
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci 17 Ocak Cuma günü mesai bitiminden itibaren yarıyıl tatiline girecek.
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 17 Ocak Cuma günü sona erecek.
Cuma günü yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarıyıl tatiline girecek. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 3 Şubat'ta başlayacak. Eğitim öğretim yılı 19 Haziran'da tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 3 Nisan mesai bitimi başlayıp 10 Nisan Cuma günü sona erecek.
Kaynak: TRT Haber