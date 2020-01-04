MEB'den yerli otomobile destek04 Ocak 2020 Cumartesi 11:48 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 11:50
Milli Eğitim Bakanlığı, yerli elektrikli otomobil için nitelikli iş gücü desteği sağlayacak. Bursa'da Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Elektrikli araçlar dalı" açılacak.
Bursa'da üretilecek yerli otomobil için bir destek de Milli Eğitim Bakanlığından geldi.
Projede ihtiyaç duyulan teknik personelin yetiştirilmesi amacıyla ilk kez “Elektrikli Araçlar Dalı” adında yeni bir bölüm açılacak.
Yeni bölümde elektrikli araç teknolojisi ile ilgili eğitim verilecek
Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere hibrit araçlar, elektrikli araçlar, hidrojenle çalışan araçlar, pil teknolojisi, elektrikli motorlar ve şarj istasyonları teknolojisi ile ilgili eğitim verilecek.
Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Liselere Geçis Sistemi ile bu bölüme sınavla öğrenci alınacak.
Kaynak: TRT Haber