Bursa'da üretilecek yerli otomobil için bir destek de Milli Eğitim Bakanlığından geldi.

Projede ihtiyaç duyulan teknik personelin yetiştirilmesi amacıyla ilk kez “Elektrikli Araçlar Dalı” adında yeni bir bölüm açılacak.

Yeni bölümde elektrikli araç teknolojisi ile ilgili eğitim verilecek

Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere hibrit araçlar, elektrikli araçlar, hidrojenle çalışan araçlar, pil teknolojisi, elektrikli motorlar ve şarj istasyonları teknolojisi ile ilgili eğitim verilecek.

Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Liselere Geçis Sistemi ile bu bölüme sınavla öğrenci alınacak.

Kaynak: TRT Haber