Yüz yüze eğitim başladı. Öğrencilerin tedbirlere dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle kırtasiye malzemesi alışverişi ve sosyal mesafenin unutulması riskli.

Veliler çocuklarını tedbirler konusunda sık sık uyarmalı. Okul çıkışlarındaki sosyal mesafeye de dikkat edilmeli.

Okul tuvaletlerinde kalabalıklara izin verilmemeli

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri şöyle anlattı:

“Silgi alışverişi, kalemtıraş alışverişi, okula getirilen eğlenceli cisimlerin alışverişinin yapılmaması gerekiyor. Olabildiğince kenar yerlerde, birbirinden mesafeli olan yerlerde maskeleri çıkararak su içmeleri ya da bir şeyler yemeleri gerekiyor. Okul tuvaletlerinde özellikle kalabalıklara izin verilmemesi, çocuklarımızı da bu şekilde eğitmemiz gerekiyor.”

Çocuklarını bekleyen veliler maskeye dikkat etmeli

Çocuklarını bekleyen velilerin kalabalık oluşturduğunu söyleyen İlhan, “Hatta zaman zaman maskelerini çıkardıklarını ve sigara içtiklerine şahit oluyoruz. Bu zaten hem çocuklar için kötü bir örnekken, koronavirüs bulaşı için uygun bir zemin oluşturuyor. Bu nedenle okul giriş ve çıkışlarında kalabalık oluşturmamak gerekiyor” dedi.

"Kıyafetler dış bir mekanda havalandırılabilir"

Öğrenciler hem evde hem okulda hijyeni ihmal etmemeli. Prof. Dr. İlhan, evde yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi:

“Eve geldikten sonra, mutlaka tek kullanımlık maskeyse bunu bertaraf edip çöpe atmak gerekiyor. Yine bez maske kullanıyorsa çocuk, her eve geldikten sonra yıkanıp, temizlenip ertesi gün temiz olarak kullanılması gerekiyor. Okuldan geldikten sonra kıyafetler mümkünse dış bir mekanda, balkonda ya da kapalı bir dolapta havalandırılabilir.”

Okuldan dönen öğrenciler evdeki büyükleriyle aralarındaki sosyal mesafeye de dikkat etmeli.