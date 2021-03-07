Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan özel uygulama okullarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımında her çocuğun kendileri için biricik olduğunu ancak özel çocukların yaşam becerilerini geliştirmeye bilhassa önem verdiklerini vurguladı.

979 özel uygulama okulunun tamamına en az bir tane olmak üzere Tasarım Beceri Atölyesi (TBA) kuracaklarını söyleyen Selçuk, "Kendilerini daha iyi tanımak üretkenliklerini artıracak" dedi.

Her çocuğumuz bizim için biricik ancak özel çocuklarımızın yaşam becerilerini geliştirmeye bilhassa önem veriyoruz.



979 özel uygulama okulumuzun tamamına en az bir tane olmak üzere Tasarım Beceri Atölyesi kuruyoruz. Kendilerini daha iyi tanımak üretkenliklerini artıracak. pic.twitter.com/sgdHuvwLCJ — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 7, 2021

Eğitimde fırsat eşitliği güçlendirilecek

Konuya ilişkin MEB'den de bir açıklama yapıldı. Açıklamada Bakan Selçuk'un görüşlerine yer verildi. Selçuk, bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın ön planda olduğu atölyelerin her geçen gün yaygınlaşarak daha çok çocuğa ulaşmasını önemsediğini anlattı.

Çocukların ellerini kullanmalarına fırsat vererek teori ve pratiği birleştirmek istediklerini vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Bu atölyelerle esas hedefimiz, çocuğun tabiatına hürmet etmek ve onu hiza taşı olarak alıp takip etmek. Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve evlatlarımızın sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında her özel eğitim okulumuza en az bir Tasarım Beceri Atölyesi kurulması için güzel bir adım attık."

31 bin 714 öğrenci eğitim alıyor

Öğrencilerin tasarlayarak ürettiği, el becerilerini geliştirmelerine destek olan Tasarım Beceri Atölyeleri'nin kurulmasında tüm Türkiye'de 100 bin atölye hedefine doğru çalışmalar sürüyor.

Türkiye genelinde orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu bulunan öğrencilere eğitim verilen 979 özel eğitim uygulama okulu bulunuyor. Bu okullarda toplam 31 bin 714 öğrenci eğitim alıyor.

MEB, özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin tamamının el becerilerini geliştireceği, üretimler yapabileceği Tasarım Beceri Atölyeleri'nin tüm okullara kurulması için yeni bir çalışma başlattı. Her özel eğitim uygulama okuluna en az bir tane TBA kurulması için hazırlıklar tamamlandı.