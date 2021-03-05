Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik anadolu liselerinin sanata eğilimli öğrencileri, güzel sanatlar liselerinin resim/müzik bölümünde öğrenim gören öğrencileri ve bu okullardaki öğretmenleri kapsayan resim ve müzik yarışması düzenliyor.

Yarışma kapsamında birincilere diz üstü bilgisayar, her iki alanda illerinde ilk üç dereceye giren eserlerin sahibi olan öğrencilere de Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "Katılım ve Teşekkür Belgesi" verilecek.

Yarışmanın sonuçları 24 Mayıs'ta https://mtegm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı güzel sanatlar liseleri öğrencilerinin önderliğinde gerçekleşecek sanatsal etkinliklerle öğrencilerin kişisel ve sosyal etkileşimlerinin sağlanması amaçlanıyor.