Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından velilere çağrı yaptı.

"Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler" diyen Selçuk, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa çocuklar, bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli..."