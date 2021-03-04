Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 16:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Selçuk'tan velilere hijyen çağrısı: Desteğiniz önemli
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri maske, mesafe, temizlik kuralları hakkında bilgilendirmeleri için velilere çağrı yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından velilere çağrı yaptı.
"Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler" diyen Selçuk, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa çocuklar, bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli..."
Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa çocuklar, bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli... pic.twitter.com/n5ZAJHRzEJ— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 4, 2021
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