Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB'den İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel yarışma
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100. Yıl Dönümü"ne özel yarışma düzenleyecek. Yarışmaya başvurular 2 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100. Yıl Dönümü"ne özel mektup, resim, kısa film, grafiti, kara kalem, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma dallarında yarışma düzenleyecek.
Yarışmaya başvurular 2 Nisan'a kadar yapılacak.
Yarışmayla, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün milli, manevi ve tarihi önemini kavratmak, onların vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak, milli birlik ve varlık ile uluslararası barış ve dostluk düşüncelerini kuvvetlendirmek amaçlanıyor.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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