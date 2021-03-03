Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okulda teneffüslerde çocukların nasıl vakit geçirdiğine ilişkin paylaşımda bulundu.

“Çocuklar teneffüslerde ne yapıyor?” diye merakta olan ilkokul velilerimize bilgi vereyim: Okullarımızda öğretmenlerinin eşliğinde temassız oyunlar oynuyorlar. Öyle görünüyor ki çok da mutlular... :)

Gününüz aydın olsun... pic.twitter.com/uaEzf6a3hr — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 3, 2021

"Çocuklar teneffüslerde ne yapıyor?" diye merakta olan ilkokul velilerine bilgi veren Selçuk, "Okullarımızda, öğretmenlerinin eşliğinde temassız oyunlar oynuyorlar. Öyle görünüyor ki çok da mutlular... Gününüz aydın olsun..." ifadesini kullandı.