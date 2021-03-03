Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk çocukların temassız oyununu paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime başlayan ilkokullarda, teneffüslerde öğrencilerin, öğretmenleri eşliğinde temassız oyunlar oynarken çekilen fotoğrafını paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okulda teneffüslerde çocukların nasıl vakit geçirdiğine ilişkin paylaşımda bulundu.
“Çocuklar teneffüslerde ne yapıyor?” diye merakta olan ilkokul velilerimize bilgi vereyim: Okullarımızda öğretmenlerinin eşliğinde temassız oyunlar oynuyorlar. Öyle görünüyor ki çok da mutlular... :)— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 3, 2021
Gününüz aydın olsun... pic.twitter.com/uaEzf6a3hr
"Çocuklar teneffüslerde ne yapıyor?" diye merakta olan ilkokul velilerine bilgi veren Selçuk, "Okullarımızda, öğretmenlerinin eşliğinde temassız oyunlar oynuyorlar. Öyle görünüyor ki çok da mutlular... Gününüz aydın olsun..." ifadesini kullandı.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Yüz Yüze Eğitim Ziya Selçuk
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