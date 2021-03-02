Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 16:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ALES sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ÖSYM tarafından 21 Şubat'ta yapılan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2020-ALES/2 adayları, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
2020- ALES/2, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenmişti.
Etiketler: ÖSYM
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