Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet üzerinden 'ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu' gibi ifadelerle iletişim bilgilerini ve kişisel verileri toplamaya çalışan sitelerin sahte olduğunu duyurdu.

Bu sitelerle karşılaşan vatandaşlar, MEB İletişim Merkezi 444 0 632 numaralı telefona ya da "tabletsikayet@eba.gov.tr" adresine bilgi verecek.

MEB internet üzerinden başvuru almıyor

Bakanlık ülke genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere, ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımını, "ailenin gelir düzeyi", "ailede eğitim çağında bulunan çocuk sayısı" ve "öğrencinin akademik durumu" kriterlerine göre yapıyor ve internet üzerinden herhangi başvuru almıyor.