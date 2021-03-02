Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ücretsiz tablet vaadiyle oltalama yapan sitelere dikkat
Milli Eğitim Bakanlığı, internet üzerinden "ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu" gibi ifadelerle kişilerin iletişim bilgilerini ve kişisel verilerini ele geçiren sitelere karşı vatandaşları uyardı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet üzerinden 'ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu' gibi ifadelerle iletişim bilgilerini ve kişisel verileri toplamaya çalışan sitelerin sahte olduğunu duyurdu.
Bu sitelerle karşılaşan vatandaşlar, MEB İletişim Merkezi 444 0 632 numaralı telefona ya da "tabletsikayet@eba.gov.tr" adresine bilgi verecek.
MEB internet üzerinden başvuru almıyor
Bakanlık ülke genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere, ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımını, "ailenin gelir düzeyi", "ailede eğitim çağında bulunan çocuk sayısı" ve "öğrencinin akademik durumu" kriterlerine göre yapıyor ve internet üzerinden herhangi başvuru almıyor.
Etiketler: İnternet Milli Eğitim Bakanlığı
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