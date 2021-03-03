Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi”ni başlatmıştı.

Proje ile okulların alt yapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek verildi, ayrıca okullara geçen yıl 176 milyon liralık yatırım yapıldı.

Eğitimleri, BİLSEM öğretmenleri verdi

Projenin amaçlarından biri de bu okullarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi verilmesiydi.

Bu kapsamda, Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) görev yapan öğretmenler tarafından meslek lisesindeki öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi verildi.

Bu yılın ocak ve şubat ayında verilen eğitimlere 1000 okulda bulunan 40 bin 166 meslek öğretmeni katıldı.