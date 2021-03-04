Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2021-MEB-EKYS) giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabındaki duyuruda, 14 Mart'ta uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na katılacak adayların, sınava girecekleri bina veya salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.
Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabileceği kaydedildi.
2021-MEB-EKYS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/UEqcLUwKMD pic.twitter.com/lVO4CCVced— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 4, 2021
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı ÖSYM
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