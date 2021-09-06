Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 11:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Üniversitelere şahsen başvurular başladı
[Fotoğraf: AA]
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, üniversiteye şahsen gidecekler için kayıt işlemleri başladı. Şahsen kayıtlar 10 Eylül'e kadar sürecek.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.
E-kayıt fırsatı sürüyor
Öte yandan, 4 Eylül'de başlayan elektronik kayıtlar ise 8 Eylül'e kadar sürecek.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
Üniversitelere gitmeye gerek kalmadan, internet üzerinden kolayca ve zahmetsiz şekilde yapılabilen, zaman ve maddi açıdan öğrenciler ile ailelerine büyük tasarruf sağlayan YÖK'ün e-kayıt imkanından çok sayıda öğrencinin faydalanması bekleniyor.
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