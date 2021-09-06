Milli Eğitim Bakanı Özer'in yeni eğitim dönemi mesajı Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bakan Özer, mesajında, "Bugün güzel ülkemizin her yerinde tüm öğrenci, öğretmen, eğitim çalışanlarımız ve velilerimizle el ele vererek 2021-2022 eğitim öğretim yılının kapısını araladık" dedi.