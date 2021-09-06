Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Bakan Özer'den yeni eğitim dönemi mesajı
[Fotoğraf: MEB]
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni eğitim öğretim yılı için sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Özer'in yeni eğitim dönemi mesajı Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Bakan Özer, mesajında, "Bugün güzel ülkemizin her yerinde tüm öğrenci, öğretmen, eğitim çalışanlarımız ve velilerimizle el ele vererek 2021-2022 eğitim öğretim yılının kapısını araladık" dedi.
Bakan Özer’den İlk Ders Zili Mesajı— MEB (@tcmeb) September 6, 2021
“Bugün güzel ülkemizin her yerinde tüm öğrenci, öğretmen, eğitim çalışanlarımız ve velilerimizle el ele vererek 2021-2022 eğitim öğretim yılının kapısını araladık. Yeni eğitim dönemi hayırlı olsun, sağlıkla geçsin.” pic.twitter.com/W6COWuVs3p
Etiketler: Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı
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