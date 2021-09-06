Emine Erdoğan'dan öğrencilere mesaj
Okullarda uzun bir aradan sonra yeni eğitim öğretim dönemi bugün yüz yüze başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni dönemde öğrenciler için mesaj yayımladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yüz yüze eğitimin ilk günüyle ilgili mesaj yayımladı.
Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında "uzun bir aradan sonra bugün okul koridorları sizlerin neşeli seslerinizle tekrar çınlıyor" dedi.
Sevgili çocuklar; uzun bir aradan sonra bugün okul koridorları sizlerin neşeli seslerinizle tekrar çınlıyor. Ders başı yapan tüm yavrularımıza başarılar diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 6, 2021
İnanıyorum, sizler maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyarak büyüklere de örnek olacaksınız. #OkullarAçılıyor
Ders başı yapan tüm çocuklara başarılar diledi.
Salgınla mücadele tedbirlerine dikkati çeken Emine Erdoğan, mesajında, "İnanıyorum, sizler maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyarak büyüklere de örnek olacaksınız" ifadelerine yer verdi.