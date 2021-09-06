Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yüz yüze eğitimin ilk günüyle ilgili mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında "uzun bir aradan sonra bugün okul koridorları sizlerin neşeli seslerinizle tekrar çınlıyor" dedi.

Sevgili çocuklar; uzun bir aradan sonra bugün okul koridorları sizlerin neşeli seslerinizle tekrar çınlıyor. Ders başı yapan tüm yavrularımıza başarılar diliyorum.

İnanıyorum, sizler maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyarak büyüklere de örnek olacaksınız. #OkullarAçılıyor