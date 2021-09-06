Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TSK ve MİT'ten Gara'ya operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 2 terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "'Ara, Bul, Yok Et' parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz!" denildi.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etiketler: MİT Terör Örgütü Terörle Mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri
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