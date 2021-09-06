Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretimi Üyesi Dr. Ayten Üstündağ'ın oğulları Kaan Üstündağ ebeveynlerinin izinden giderek hekim olmayı seçti.

Tıp fakültesini kazanarak anne ve babasının öğrencisi olan Üstündağ'ın kaydını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptı.

TÜ'de 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk kaydını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tabakoğlu, bir buçuk yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime başlandığını söyledi.

"Kendilerini canıgönülden tebrik ediyorum"

Üniversitede görev yapan öğretim üyesi ve çalışanların evlatlarını canıgönülden TÜ'ye emanet ettiklerini dile getiren Tabakoğlu, "Üniversitemizin iki kıymetli hocamızın evlatları anne babasının görev yaptığı fakülteye kaydıyla başlıyoruz. Bu bizim güçlü bir kurum olduğumuzun en önemli göstergesi. Evlatları çok yüksek bir puan aldılar ama tercihleri anne babasının hizmet ettiği kurum oldu. Kendilerini canıgönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gönül rahatlığıyla tercihimi buradan yana kullandım"

Hekim adayı Kaan Üstündağ da anne ve babasının öğrencisi olacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.

TÜ'de kaliteli bir eğitim verildiğini söyleyen Üstündağ, "Ben birinci tercihime Trakya Üniversitesi'ni yazdım. Babam ve annem yıllardır zaten burada. Gönül rahatlığıyla tercihimi buradan yana kullandım. İyi ki de yazmışım, çok mutlu oldum" dedi.

Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise 22 yıldır TÜ'de çalıştığını belirterek "Evladımızın birinci tercihle burayı tercih etmesi mutluluk kaynağı oldu. Umarım eğitim süreci de hem ailemiz için hem ülkemiz için hem de insanlık için güzel sonuçlar doğurur." dedi.

Dr. Ayten Üstündağ da oğullarının kendi çalıştıkları üniversiteyi tercih etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.