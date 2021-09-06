Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava genellikle parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bölgede sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 32, Iğdır'da 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 28, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 19 derece olması öngörülüyor.