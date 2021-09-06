Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 il için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı duyuruldu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava genellikle parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bölgede sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.
Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 32, Iğdır'da 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 28, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 19 derece olması öngörülüyor.
Etiketler: Ardahan Erzurum Meteoroloji
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