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Eğitim
AA 30.08.2024 11:34

Üniversite öğrencileri sahte burs mesajlarına karşı uyarıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerini, sosyal medya üzerinden ve SMS ile gelen sahte burs mesajlarına karşı uyardı.

Üniversite öğrencileri sahte burs mesajlarına karşı uyarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

YÖK'ten yapılan açıklamada, son günlerde dolandırıcıların kurum isimleri kullanarak SMS ve sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerine ulaştıkları ve burs vaadiyle öğrencilere banka hesabı açtırdıklarının tespit edildiği belirtildi.

Bahse konu hesapların yasa dışı şekilde kullanıldığı, öğrencilerden para istendiğine yönelik şikayetlerin olduğu belirtilen açıklamada, "Öğrencilerimizin burs vaadiyle kendilerine iletilen mesajlara itibar etmemeleri önemlidir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu burslara başvuru yapılmadığı, bursların belirli kriterleri sağlayan öğrencilere doğrudan verildiği hatırlatıldı.

YÖK Destek Bursları'na ilişkin duyurular konusunda kurulun resmi internet sayfası "https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursu-ve-destekleri" ile takibin sağlanmasının gerektiğinin altı çizildi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından devlet üniversitelerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik bölümlerine kayıt yaptıran belirli başarı kriterlerindeki öğrencilere verilen YÖK Destek Bursu'na hiçbir şekilde öğrenci başvurusunun olmadığı vurgulanarak bu yönde gelen SMS mesajlarına itibar edilmemesi istendi.

Ayrıca öğrencilere, banka hesaplarının yasa dışı amaçlar için kullanılması ve siber dolandırıcılık konularında dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

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