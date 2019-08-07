YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri dün itibarıyla tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebiliyor. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıtlar 19 Ağustos'ta başlıyor

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

Programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre, lisans ve ön lisans programlarında boş kontenjanlarda geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandı, 71 bin 233 kontenjan boş kaldı.

YKS sayısal verileri açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Anadolu liselerinden 278 bin 82, fen liselerinden 20 bin 980, imam hatip liselerinden 87 bin 650 ve meslek liselerinden 249 bin 458 öğrenci, bir yükseköğretim programını kazandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinden açıklanan YKS sayısal verilerine göre, tercih yapma hakkını elde eden 1 milyon 761 bin 394 adayın 1 milyon 137 bin 382'si lise, 624 bin 12'si ise meslek lisesi, tercihte bulunan 1 milyon 113 bin 640 adayın da 700 bin 764'ü lise, 412 bin 876'sı meslek lisesi mezunu öğrencilerden oluştu.

Öğrenim durumuna göre başvuran ve yerleşen aday sayılarına bakıldığında, YKS'ye son sınıf düzeyinde başvuran 983 bin 701 adayın 296 bin 296'sı bir yükseköğretim programına yerleşti. Bu adayların 174 bin 945'i lisans, 105 bin 198'i ön lisans, 16 bin 153'ü açıköğretim fakültesi (AÖF) programlarında öğrenim görme hakkını elde etti.

Önceki yıllarda yerleşmemiş 916 bin 601 aday YKS'ye başvururken, bu kişilerden 412 bin 458'i bu yıl bir yükseköğretim programını kazandı. Adayların 181 bin 879'u lisans, 166 bin 478'i ön lisans, 64 bin 101'i de AÖF programlarına yerleşti.

Daha önce yerleşen ve bu yıl da bir yükseköğretim programını kazanan 104 bin 435 adayın 26 bin 930'u lisans, 42 bin 345'i ön lisans, 35 bin 160'ı AÖF programlarında öğrenim görme hakkı elde etti.

Ayrıca daha önce bir yükseköğretim programını bitiren ve bu yıl sınava katılarak tekrar bir yükseköğretim programını kazanan 71 bin 41 adayın 22 bin 631'i lisans, 23 bin 950'si ön lisans, 24 bin 460'ı AÖF programlarına yerleşti.

Daha önce yükseköğretimden kaydı silinen ve bu yıl yükseköğretim programlarından birine yerleşme hakkını elde eden 19 bin 946 adayın da 3 bin 202'si lisans, 5 bin 903'ü ön lisans, 10 bin 841'i AÖF programlarını kazandı.

Okul türlerine göre, Anadolu liselerinden toplam 278 bin 82, fen liselerinden 20 bin 980, özel fen liselerinden 7 bin 63, imam hatip liselerinden 87 bin 650, meslek liselerinden de toplam 249 bin 458 öğrenci bir yükseköğretim programına yerleşti.

Kaynak: AA