Milyonlarca üniversite adayının beklediği açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) geldi. ÖSYM, 2019 YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Yerleştirme sonucunu öğrenen adaylar, üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

Elektronik üniversite kaydı nasıl yapılır?

Üniversite adayları, kayıtlarını e-Devlet üzerinden elektronik olarak da gerçekleştirebilecek.

Adayların elektronik kayıtlarını gerçekleştirebilmesi için şu adımları izlemesi gerekiyor:

1- e-Devlet: http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Sisteme Giriş" bağlantısına tıklayınız.

2- e-Devlet'e giriş: Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapınız.

Sisteme Giriş işleminizi tamamladıktan sonra,

- "e-Hizmetler" bağlantısına tıkladıktan sonra gelen listede "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" altında bulunan "Üniversite E-Kayıt" bağlantısına tıklayarak veya,

- Site İçi Arama kutusuna “E-Kayıt” yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki "Üniversite eKayıt" bağlantısına tıklayarak veya,

- Tarayıcının adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yokuniversite-ekayit yazılarak da ulaşılabilir.

3- Sisteme kayıtlı okullar: Adaylar, hizmete ilk girdiğinde kayıt yaptırabileceği okulların listesi ile karşılaşacak.

Tüm devlet üniversitelerine (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hariç) ve ekranda listelenmiş olan vakıf üniversitelerine elektronik kayıt yapılabilecek.

Okul, elektronik kayıt yapılabilecek üniversiteler içinde ise, "Devam Et" düğmesine basarak bir sonraki aşamaya geçilebilir.

4- Bilgi doğrulama: Bu aşamada adayların ekrandaki bilgileri dikkatle okuması ve tümünün eksiksiz ve doğru olduğundan emin olması gerekiyor.

Eğer tüm bilgiler eksiksiz ve doğru ise, sayfadaki tüm uyarı ve duyuruları okuyup anladıysanız aşağıda bulunan alanlara "EVET" yazdıktan sonra "Başvur" düğmesine basarak kayıt tamamlanabilir. Bilgilerde eksiklik veya yanlışlık varsa adayın işleme devam etmemesi gerekiyor.

5- Belge görüntüleme: Başvurunun tamamlandığında barkodlu elektronik kayıt belgesi görüntülenebilir. Burada "Dosyayı İndir" bağlantısını kullanarak bilgisayara kaydedilebilir.

Kaynak: TRT Haber