Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) yapıldı.
TUS 2. dönem kapsamında, Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başladı ve sınav 150 dakika sürdü. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başladı ve adaylara 150 dakika süre verildi.
2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 1. aşama sınavı 10.15'te, 2. aşama sınavı ise 14.45'te başladı ve adaylara 150'şer dakika süre tanındı.
ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 29 Eylül'de açıklanacak.
Son Haberler
- 19:22
- 19:12
- 18:54
- 18:18
- 18:01
Sıradaki Haber
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz