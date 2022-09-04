TUS 2. dönem kapsamında, Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başladı ve sınav 150 dakika sürdü. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başladı ve adaylara 150 dakika süre verildi.

2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 1. aşama sınavı 10.15'te, 2. aşama sınavı ise 14.45'te başladı ve adaylara 150'şer dakika süre tanındı.

ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 29 Eylül'de açıklanacak.