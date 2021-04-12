Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.

Aygün, "21 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

21 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sonuçların hekimlerimize ve sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.