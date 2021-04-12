Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 21 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Aygün, "21 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklanmıştır" ifadelerine yer verdi.
21 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) April 12, 2021
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sonuçların hekimlerimize ve sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.
Sonuçlara http://sonuc.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından ulaşılabilir.
Etiketler: ÖSYM Tıp Dünyası TUS
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