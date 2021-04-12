Milli Eğitim Bakanlığı, 2019'dan itibaren fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık vermeye başlamıştı. Bu kapsamda, ilk adım mesleki eğitimde atıldı.

188 ürünün tescili alındı

Fikri mülkiyet çalışmalarına, özellikle mesleki eğitim Ar-Ge merkezlerine ağırlık verilerek 2020'de 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka tescili olmak üzere toplam 188 ürünün tescili alındı.

MEB, daha sonra fen liseleri ve BİLSEM'lerde fikri mülkiyet çalışmalarını başlattı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 183 BİLSEM'de görev yapan öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi.

BİLSEM'lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı. Bu çalışmalar, meyvelerini vermeye başladı. BİLSEM'ler 2021 yılının ilk dört ayında 70 patent, 141 faydalı model, 886 tasarım ve 6 marka olmak üzere 1103 ürün başvurusunda bulundu.

Başvurular sonunda 10 ürünün tescili alındı. Başvuruların değerlendirilme aşaması halen devam ediyor.

MEB, her bir BİLSEM'den en az bir ürün tescili olmak üzere 2021 yılında 183 ürün tescili almayı hedefliyor.

Başvuruların değerlendirme aşaması sürüyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Bakanlık olarak mesleki eğitimde fikri mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli mesafe aldıklarını belirtti.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile yaptıkları iş birliği ile 81 ilde yönetici ve öğretmenlere fikri mülkiyet süreçleri ile eğitimler verdiklerini belirten Özer, "Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduk. Hedef olarak 2020 yılında 100 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini koymuştuk. Bu hedefi aşarak 188 tescil sayısına ulaştık. Çok sayıda başvurunun değerlendirme aşaması da halen devam ediyor." bilgisini verdi.

753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescil hedefi

Fikri mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitimde aldığımız mesafe sonrasında fen liselerimizde ve BİLSEM'lerde fikri mülkiyet konusunda önemli adımlar atmaya başladık. Kurulan bu iş birliği ile 81 ildeki tüm fen liselerimizin ve BİLSEM'lerimizin yönetici ve öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenledik.

Fen liselerimizde fikri mülkiyet çalışmaları için çalışma odaları oluşturduk. 2021 yılında 320 fen lisemizin her birinin en az bir ürünü tescil ettirmesini hedefliyoruz. BİLSEM'ler bu konuda oldukça başarılı bir çalışma yürüterek 2021 yılının ilk dört ayında 1103 ürün başvurusu yaptılar. 183 BİLSEM'in her birinin en az bir ürün tescil etmesini, mesleki eğitimde de 250 ürün tescili hedefliyoruz.

Dolayısıyla 2021 yılında toplam 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz. Bu süreçte bizlere sürekli destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüten Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum."