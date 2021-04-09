Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanmaya devam ediyor.

Bu yılki sınav için ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikincisi 6 Ocak 2021, üçüncüsü 4 Şubat 2021, dördüncüsü ise 8 Mart 2021'de 8. sınıf öğrencileriyle paylaşıldı.

Nisan ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere 45 soru yer alıyor.

Örnek soru sayısı 1060'a ulaştı

Bu ayki örnek sorularla beraber 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından bu yana 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1060'a ulaştı.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edilecek.

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak örnek sorulara "meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebiliyor.