Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2020-DUS tercih işlemleri 15 Nisan saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar tercihlerini bireysel olarak bugün saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.

Adaylar, 2020-DUS Başvuru Kılavuzu'ndaki ilke ve kurallara göre tercihlerine yerleştirilecek.

