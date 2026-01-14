Çok Bulutlu -2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.01.2026 22:14

UNRWA: İsrail'in Kudüs'te bir sağlık merkezini kapatması, uluslararası hukuku hiçe saymaktır

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bünyesinde faaliyet gösteren bir sağlık merkezini 30 gün süreyle kapatmasını, "uluslararası hukuku hiçe sayma" olarak nitelendirdi.

UNRWA: İsrail'in Kudüs'te bir sağlık merkezini kapatması, uluslararası hukuku hiçe saymaktır
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te UNRWA'ya ait bir sağlık merkezini baskın düzenleyerek kapatmasına tepki gösterdi.

Kudüs'teki sağlık merkezinin bulunduğu binanın UNRWA'ya ait olduğunun altını çizen Lazzarini, İsrail'in söz konusu adımını "uluslararası hukuku ve BM'yi hiçe sayma" olarak değerlendirdi.

İsrail makamlarının bahsi geçen sağlık merkezini 30 gün süreyle kapatma talimatı verdiklerini aktaran Lazzarini, "Bu da Filistinli mültecilerin bu süre zarfında temel sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in su ve elektrik hatlarını kesme planları konusunda uyarıda bulunan Lazzarini, İsrail'in su ve elektrikleri kesme planının UNRWA'ya ait eğitim ve sağlık tesislerini de kapsayabileceğine dikkati çekti.

Lazzarini, Uluslararası Adalet Divanı kararının, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde UNRWA'nın çalışmalarını kolaylaştırma taahhüdünü hatırlattı.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

İsrail, UNRWA çalışanlarının, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimleri ve askeri noktalara yönelik başlattığı "Aksa Tufanı Operasyonu"na katıldığını öne sürerken, UNRWA bu iddiaları reddediyor. BM ise Ajansın tarafsızlık taahhüdünü teyit ettiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Fransa, İran'a uydu terminalleri gönderme ihtimalini inceliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:11
Uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
22:18
Bazı illerde eğitime ara verildi
21:09
Ankara'da yaklaşık 9,7 milyon liralık kayıt dışı gıda ürünü ele geçirildi
20:55
Fransa, İran'a uydu terminalleri gönderme ihtimalini inceliyor
20:53
Moldova Cumhurbaşkanı: Olası bir referandumda Romanya ile birleşmeye oy veririm
20:52
Musk, Grok'un reşit olmayanlara ait müstehcen görüntü ürettiğinden haberdar olmadığını savundu
Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu
Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu
FOTO FOKUS
Fransız çiftçiler, Ulusal Meclis'in önüne 30 ton patates döktü
Fransız çiftçiler, Ulusal Meclis'in önüne 30 ton patates döktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ