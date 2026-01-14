Çok Bulutlu -1.7ºC Ankara
Dünya
AA 14.01.2026 22:58

Danimarka Savunma Bakanı: ABD'nin Grönland'a saldırması tamamen varsayımsal

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, ABD'nin Grönland'a olası askeri müdahalesini "varsayımsal" olarak niteledi.

Danimarka Savunma Bakanı: ABD'nin Grönland'a saldırması tamamen varsayımsal

Danimarka Savunma Bakanlığının Grönland'da askeri varlığını artırma kararını açıklamasının ardından Poulsen, başkent Kopenhag'da değerlendirmede bulundu.

ABD'nin Grönland'a askeri müdahalede bulunmasını "hayal bile edemediğini" ifade eden Poulsen, "ABD tarafının Grönland'a saldırı başlatmasını tamamen varsayımsal bir durum olarak görüyorum." dedi.

İsveç de Grönland'a asker gönderiyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsveç Silahlı Kuvvetlerine bağlı subaylar bugün Grönland'a gidiyor." ifadesine yer verdi.

Danimarka'nın tatbikat kapsamında Grönland'da askeri varlığını artırma kararına İsveç'in de destek verdiğini aktaran Kristersson, tatbikat çerçevesinde atılacak adımları birlikte hazırlayacaklarını ifade etti.

Danimarka Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerini sürdürmesi üzerine Ada'daki askeri varlığını artırma kararı aldığını duyurmuştu.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürmüştü.

Trump, daha önce de Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

