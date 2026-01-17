Çok Bulutlu 0.6ºC Ankara
AA 17.01.2026 15:40

Filipinler'de atık tesisinde meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 35'e yükseldi

Filipinler'in Cebu kentinde atık yönetimi ve çöp ayrıştırma tesisinde 8 Ocak'ta meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e çıktığı bildirildi.

Filipinler'de atık tesisinde meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 35'e yükseldi

Yerel basında çıkan haberlere göre yetkililer, 8 Ocak Perşembe günü Cebu kentinin Binaliw bölgesindeki atık tesisinde oluşan heyelana ilişkin açıklama yaptı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini aktaran yetkililer, kayıp 1 kişi için arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, bölgede "afet durumu" ilan edildiğini duyurdu.

Cebu'daki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen heyelan, tesis ve personel lojmanının çökmesine neden olmuştu.

Olayda hayatını kaybedenleri anmak üzere dün ülkede yas ilan edilmişti.

Filipinler Heyelan
