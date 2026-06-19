Türkiye'de eğitim görecek Filistinli öğrencilerin masraflarını Baykar karşılayacak

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, YTB ile Baykar, "Türkiye Bursları" kapsamında Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilere destek olmak amacıyla "Filistin Ortak Burs Programı" işbirliği protokolünü hayata geçirdi.

Protokol imza töreni, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Söz konusu mutabakat metni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile YTB Başkanı Abdulhadi Turus tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında Türkiye'de ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim alacak Filistinli adayların burslandırılması öngörülüyor.

2026 yılı planlaması çerçevesinde 160'ı lisans, 30'u yüksek lisans ve 10'u doktora olmak üzere 200 Filistinli öğrenci bu programdan faydalanacak. Öğrencilerin eğitimleri süresince ihtiyaç duyacakları burs miktarları, konaklama giderleri, gidiş-dönüş uçak biletleri ve projeye ait giderlerin tamamı Baykar tarafından üstlenilecek.

Öte yandan, Baykar ve YTB'nin ortaklaşa yürüttüğü "Türkiye Bursları-Baykar Ortak Teknoloji Burs Programı" da devam ediyor. İki kurum arasında 3 Aralık 2022'de başlatılan program kapsamında, Türkiye'de mühendislik dallarında eğitim gören 18 ülkeden 200 uluslararası öğrenciye 4 yıl boyunca burs desteği sağlanıyor.