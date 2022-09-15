Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 105 yeni yurt binasının açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'de 2002 yılında yurtlarda 182 bin olan yatak kapasitesi, 2022 yılına gelindiğinde 4,6 kat artarak 850 bine ulaştı. 20 yıl önce Türkiye'de toplam 190 olan yurt sayısı ise 4 kattan fazla artış göstererek 800'e yükseldi.

Eski yurtların aksine ise yeni yapılan yurtlar adeta öğrenciler için bir yaşam merkezi oldu. Konforuyla dikkati çeken yurtlarda spor sahaları, kütüphaneler, güvenlik, temizlik, ücretsiz internet hizmetleri veriliyor.

Türkiye'nin yurt kapasitesi Avrupa'da birinci

Türkiye, yurtlardaki 850 bine yakın yatak kapasitesiyle Avrupa'da bu alanda lider konumda.

Avrupa ülkeleri bu alanda Türkiye'nin rakamlarına yaklaşamadı. Türkiye; İspanya, Hollanda, Almanya ve Fransa'nın toplam yurt yatak kapasitesinin toplamından bile daha fazla kapasiteyle öğrencilere hizmet veriyor.

Avrupa ülkeleri genel olarak öğrenci konaklama taleplerinin yüzde 6 ila 15'ini karşılayabilirken, Türkiye'de bu rakam geçen sene yüzde 90'ları geçmişti.

İlk yerleştirmede rekor

Bu yıl yurtlara olan talebin daha da artmasına rağmen, ilk fazda yüzde 80 yerleştirme oranıyla rekor kırıldı.

İlk yerleştirme oranında cumhuriyet tarihinin en büyük oranına ulaşıldı. Ayrıca 41 il merkezinde başvuran her öğrenci yurtlara yerleştirilirken, diğer illerdeki oranların da diğer fazlar tamamlanınca daha da artması bekleniyor.

Kredi ve burs imkanı tanınan öğrenci sayısı 3 kat arttı

Üniversite öğrencilerine verilen kredi ve burs imkanı da son 20 yılda ciddi bir artış gösterdi.

2002 yılında 451 bin öğrenci devlette burs ve kredi alabiliyordu. Bu rakam 2022 yılında 503 bini burs, 880 bini kredi olmak üzere 1 milyon 383 bine ulaşarak 3 kattan fazla bir artış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında 20 yılda öğrencilere tanınan burs ve kredi imkanını şöyle anlattı:

"Bugün artık başvuran her öğrencimize ya kredi ya burs, muhakkak veriyoruz. 2002'de sadece 45 lira olan burs veya kredi meblağını da her yıl artırdık. Şu anda lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira, doktora öğrencilerine de 2550 lira kredi veya burs veriyoruz. Bunun yanında yurtlarda kalan öğrencilerimize aylık 11 lira olan beslenme yardımını da 750 liraya çıkartarak hiçbir gencimizi mağdur etmedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceklerinin müjdesini de öğrencilere verdi.

Yurt ücretleri sabit kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim ve öğretim yılında yurt ücretlerinde hiçbir zam yapmadıklarının müjdesini de duyurdu.

Buna göre, aylık 250 ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde de değişiklik yapılmayacak.