Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından yaşanan bu durumu kabul edilemez buluyoruz. Tüm dünya bilmelidir ki Azerbaycan'lı kardeşlerimizin yanındayız. Sürekli saldırgan tavrını devam ettiren Ermenistan bu durumun sonuçlarına katlacaktır. Bir kez daha Azerbaycan'lı şehitlerimize rahmet diliyorum. Kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.

Bugün Türkiye'nin yurtları dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Tüm imkanlarıyla yurtlarımız öğrencilerimiz için donanımlı yaşam merkezi haline gelmiştir. Biz gençlerimize bu imkanlarımızı ya ücretsiz ya da sembolik ücretlerle sunuyoruz. Türkiye'nin yurt kapasiyesi birçok ülkeninkinden daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşılamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır. Temennimiz Ermenistan’ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesidir.https://t.co/781v5cicVl pic.twitter.com/Gu8WADYPiM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2022

Otel konforunda odalara sahip yeni yurt binaları inşa ettik. Üniversitelerimizin yaygınlaşmasına paralel olarak 81 ilimizin tamamına, 254 ilçemize ve KKTC’ye bu imkanı götürdük.

Üniversitelilere müjde

Salgın döneminde yurtlarımızda herhangi bir ücret artışına gitmedik. Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.

Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi üniversite harçlarıydı. Biz 10 sene önce üniversite harçlarının tamamını kaldırarak provakasyon meselesi olmasının önüne geçtik. Üniversite öğrencilerimiz için burs ve kredi ücretlerini de artırdık. Bugün başvuran her öğrencimize ya kredi ya da burs veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.https://t.co/781v5cicVl pic.twitter.com/C2jujcFwgZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2022

"Kredi ve burs rakamlarını yeniden belirleyeceğiz"

2002'de 45 lira olan burs ücretini biz artırdık. Şu anda lisans öğrencilerine 850 lira kredi veya burs veriyoruz. Yıl başında ilave yardımları günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde yurt ve burs ücretlerini yeniden düzenleyeceğiz.

Kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden aldık.

Önümüzdeki yıldan itibaren kredi alan öğrencilerimiz de sadece aldıkları kadar kredi ödeyecekler. Milyonlarca gencimize rahat bir nefes aldıran bu uygulamanın da gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Birileri gençlerimizi gündelik siyasetlerine malzeme yapmanın peşinde koşarken biz onları geleceğe hazırlayacak adımlar atıyoruz.

[Tunç Soyer’e tepki] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen Osmanlı’ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın?https://t.co/781v5cicVl pic.twitter.com/MxajXg1VNf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2022

Tunç Soyer'e tepki

İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Haddini bilmez, ahlaksız... İzmir'i pislikten kurtaramıyorsun. İzmir'i pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var onu söyle? Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın?