Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Devlet Bahçeli'den Ermenistan'ı kınadı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Saldırıları kınayan Bahçeli, "Can Azerbaycan,, terör devleti Ermenistan'la arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Türkiye’nin desteği de tam ve eksiksizdir" dedi.
Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bahçeli paylaşımında, "Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. MHP, Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ’ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır" ifadelerini kullandı.
MHP Lideri, "Ermenistan’ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür" dedi.
Devlet Bahçeli, şehit düşen askerler için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.
Etiketler: Azerbaycan Devlet Bahçeli Ermenistan
Sıradaki Haber
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz