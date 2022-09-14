Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bahçeli paylaşımında, "Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. MHP, Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ’ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri, "Ermenistan’ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür" dedi.

Devlet Bahçeli, şehit düşen askerler için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.