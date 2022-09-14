Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, Pasif Dış İskelet Sistemi görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.

Paylaşımında askerin 40 kilograma kadar yükünü, manevra yeteneğine en az etkiyle yüzde 80 hafif hissettiren "Pasif Dış İskelet Projesi"nin tamamlandığını belirten Demir, "Interact'ın geliştirdiği sistemin ilk prototiplerini güvenlik güçlerimizin kullanımına verdik. Saha geri bildirimleri akabinde teslimatlara başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Askerimizin 40 kg’a kadar yükünü manevra yeteneğine en az etkiyle %80 hafif hissettiren Pasif Dış İskelet Projemizi tamamladık.



Interact’ın geliştirdiği sistemin ilk prototiplerini güvenlik güçlerimizin kullanımına verdik. Saha geri bildirimleri akabinde teslimatlara başlıyoruz. pic.twitter.com/BIXUmYruuh — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 14, 2022

Pasif Dış İskelet Sistemi ile askerlerin üzerlerine insan vücuduna uygun tasarlanmış mekanik bir dış iskelet giydiriliyor. Dış iskelet, operasyona giderken tek asker tarafından ihtiyaç duyulan, balistik yelek, silah, sırt çantası gibi ağır yükleri kolaylıkla taşımaya yardımcı oluyor. Sistemin mekanik yapısı sayesinde yük doğrudan yere aktarılıyor ve asker üzerinde daha az ağırlık hissediyor.